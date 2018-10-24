"طباخ بوتين" يفغيني بريغوجين متهم بجريمة قتل
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد)
"القتل والضرب".. تهمة جديدة تلاحق "يفغيني بريغوجين"، رئيس طباخي الرئيس الروسي فلادمير بوتين، والمتهم أيضا من قبل واشنطن بتمويل عملية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة..
معطيات جديدة تخرج للعلن مرة أخرى عن يفغيني بريغوجين، الرجل التنفيذي للرئيس الروسي، فلادمير بوتن، والمتهم بعملية تنفيذ التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في العام ألفين وستة عشر.
المعطيات التي كشفت عنها صحيفة روسية مستقلة، تفيد بتورطه في عملية تصفية جسدية ضد معارضيه..
وجاءت هذه الاتهامات على لسان "فاليري أليميت-شينكو"ـ المساعد الأمني السابق لـ"بريغوجين"، أدلى بها لصحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية.
أليميت-شينكو، اقر في معرض تصريحه للصحيفة أيضا، انه عمل تحت سلطة "بريغوجين" على تنفيذ تصفيات جسدية ضد معارضيه، كان ضمنهم مدون شديد الانتقاد لـ"بريغوجين"، والمقربين من محيط الرئيس الروسي "فلادمير بوتن".
وذهب "أليميت-شينكو" بعيدا، في سرد كومة أسرار أشهر رجال بوتن، قائلا إن أشخاصاً يعملون لمصلحة "بريغوجين"، سافروا إلى سوريا العام الماضي، لاختبار سمّ مجهول، على أجساد سوريين، رفضوا القتال مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.
ولم يظل "بريغوجين" حبيس محيط قطر الكرملين، بل تعداه إلى إبرام صفقات بملايير الدولارات مع نظام بشار الأسد.. معطيات كشفتها وكالة الأنباء الأمريكية، تقول إن "بريغو-جين"، عقد في يونيو/حزيران من العام الماضي، صفقة مع نظام الأسد، باسم شركته الأمنية "واكنر"، لتحرير حقول النفط السورية.. والمقابل : حصول "بريغوجين" على 25 في المئة، من النفط السوري.
بريغوجين، الذي اشتهر بلقب "طباخ الرئيس بوتن"، يضعه المحققون الأمريكيون، على قوائم المطلوبين، وذلك على خلفية اتهامه بعملية تنفيذ التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
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