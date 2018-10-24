"طباخ بوتين" يفغيني بريغوجين متهم بجريمة قتل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد) ‏

‏"القتل والضرب".. تهمة جديدة تلاحق "يفغيني بريغوجين"، رئيس طباخي الرئيس ‏الروسي فلادمير بوتين، والمتهم أيضا من قبل واشنطن بتمويل عملية التدخل الروسي في ‏الانتخابات الأمريكية الأخيرة.. ‏

معطيات جديدة تخرج للعلن مرة أخرى عن يفغيني بريغوجين، الرجل ‏التنفيذي للرئيس الروسي، فلادمير بوتن، والمتهم بعملية تنفيذ التدخل ‏الروسي في الانتخابات الأمريكية في العام ألفين وستة عشر. ‏

المعطيات التي كشفت عنها صحيفة روسية مستقلة، تفيد بتورطه في ‏عملية تصفية جسدية ضد معارضيه.. ‏

وجاءت هذه الاتهامات على لسان "فاليري أليميت-شينكو"ـ المساعد ‏الأمني السابق لـ"بريغوجين"، أدلى بها لصحيفة "نوفايا غازيتا" ‏الروسية. ‏

أليميت-شينكو، اقر في معرض تصريحه للصحيفة أيضا، انه عمل ‏تحت سلطة "بريغوجين" على تنفيذ تصفيات جسدية ضد معارضيه، ‏كان ضمنهم مدون شديد الانتقاد لـ"بريغوجين"، والمقربين من محيط ‏الرئيس الروسي "فلادمير بوتن". ‏

وذهب "أليميت-شينكو" بعيدا، في سرد كومة أسرار أشهر رجال ‏بوتن، قائلا إن أشخاصاً يعملون لمصلحة "بريغوجين"، سافروا إلى ‏سوريا العام الماضي، لاختبار سمّ مجهول، على أجساد سوريين، ‏رفضوا القتال مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد‎.‎

‎ ولم يظل "بريغوجين" حبيس محيط قطر الكرملين، بل تعداه إلى إبرام ‏صفقات بملايير الدولارات مع نظام بشار الأسد.. معطيات كشفتها ‏وكالة الأنباء الأمريكية، تقول إن "بريغو-جين"، عقد في ‏يونيو/حزيران من العام الماضي، صفقة مع نظام الأسد، باسم شركته ‏الأمنية "واكنر"، لتحرير حقول النفط السورية.. والمقابل : حصول ‏‏"بريغوجين" على 25 في المئة، من النفط السوري. ‏

بريغوجين، الذي اشتهر بلقب "طباخ الرئيس بوتن"، يضعه المحققون ‏الأمريكيون، على قوائم المطلوبين، وذلك على خلفية اتهامه بعملية ‏تنفيذ التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. ‏

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