ترامب يعلن عزم بلاده الانسحاب من الاتفاق النووي مع روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نية الانسحاب من إحدى المعاهدات العسكرية مع روسيا، والتي تخص الصواريخ قصيرة المدى.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة الموقعة مع روسيا حول الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى بعد انتهاكها من قبل موسكو، وقال ترامب أثناء زيارته إلى ولاية نيفادا، إن روسيا "انتهكت" المعاهدة.

وقال ترامب للصحافيين في مدينة إلكو بصحراء نيفادا إن "روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فإنّنا سننهي الاتفاقية" الموقّعة بين البلدين في 1987.

ونقلت "فرانس برس" عن ترامب قوله "لقد انتهكت روسيا الاتفاقية. أنّها تنتهكها منذ سنوات عديدة. لا أعرف لماذا لم يتفاوض الرئيس "باراك" أوباما عليها أو ينسحب منها. نحن لن نسمح لهم بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة "في حين" أنّنا ممنوعون من ذلك".

ووضعت المعاهدة التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ يراوح مداها بين 500 و5000 كلم، حدّاً لأزمة اندلعت في الثمانينات بسبب نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ إس.إس-20 النووية والتي كانت تستهدف عواصم أوروبا ا

وتقول الولايات المتحدة على مدى نحو عامين إن النظام الصاروخي الروسي "9إم729" ينتهك المعاهدة، التي تحظر الصواريخ المتوسطة المدى، التي كانت محور سباق تسلح في أوروبا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الثمانينات.



اقرأ أيضا:

نفوذ "القاعدة" يتراجع بفعل تحديات عديدة

واشنطن: داعش والقاعدة تهديد رئيسي لأمريكا