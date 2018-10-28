خامنئي يدعو لتأمين فضاء إيران الألكتروني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مسؤولي الدفاع الى تأمين الفضاء الألكتروني لإيران وتعزيز الجهود للتصدي لمن وصفهم بالأعداء.



وقال خامنئي في كلمة أمام مسؤولي أمن الفضاء الإلكتروني إنه ينبغي التصدي للتسلل بإجراءات علمية ودقيقة وحديثة, و لم يذكر خامنئي أي تفاصيل عن تسلل الأعداء الذي أشار إليه.

وكان مسؤولون إيرانيون حذروا مرارا من مخاطر التأثير الثقافي الغربي عبر وسائل الترفيه والتواصل الاجتماعي والإنترنت وتهديده لما أسموها القيم الثورية الايرانية.

وقبل عشر سنوات تعرض برنامج إيران النووي لهجوم بفيروس أطلق عليه "ستاكس نت" قال مسؤول إيرانيون حينها إن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية شنته ضد منشأة لتخصيب اليورانيوم واستهدف بالأساس أنظمة التحكم بالبنى التحتية الضخمة بالمنشأة.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي إن إيران حيدت في الآونة الأخيرة هجوما لنوع جديد من مجموعة الفيروسات تلك.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن جلالي قوله بمناسبة يوم الدفاع المدني الإيراني "رصدنا في الآونة الأخيرة جيلا جديدا من ستاكس نت... أثناء محاولتها التسلل إلى أنظمتنا".

اقرا ايضا

تجارة الفحم غير المشروعة تمر عبر إيران