تجارة الفحم غير المشروعة تمر عبر إيران

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

كشف مراقبو العقوبات المفروضة على إيران في الأمم المتحدة ان شبكات إجرامية تستخدم الأراضي الإيرانية كنقطة عبور لصادرات فحم صومالية غير مشروعة تحقق لجماعة الشباب الصومالية الإرهابية مكاسب بملايين الدولارات سنويا.

وقال المراقبون الأمميون في تقريرهم إن الوجهة الرئيسية لشحنات الفحم منذ آذار/مارس كانت موانئ في إيران حيث يُغلف الفحم بأكياس بيضاء مكتوب عليها "منتج إيراني" وتستخدم شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا.

وأضاف المراقبون في تقرير سنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن العائدات المحلية التي تحققها جماعة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة "أكثر تنوعا جغرافيا وأكثر منهجية" بالمقارنة بما تحققه الحكومة الاتحادية في الصومال.

وقال التقرير إن إيران أصبحت نقطة عبور للشحنات، التي تنتهك حظرا تفرضه الأمم المتحدة على صادرات الفحم الصومالية.

وكتب المراقبون "ما زالت تجارة الفحم مصدرا رئيسيا للإيرادات للشباب وتحقق ما لا يقل عن 7.5 مليون دولار من الضرائب عند نقاط التفتيش".

مصدر الصورة: euronews

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