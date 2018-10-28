تزامناً مع العقوبات الأمريكية.. إيران تعين وزير إقتصاد جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وافق البرلمان الإيراني، السبت، على تعديل وزاري للمجموعة الاقتصادية في الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات النفط الإيرانية حيز التنفيذ.

حيث تم تعيين وزير جديد للإقتصاد وثلاث وزراء آخررون في تعديل اقترحه الرئيس الإيراني "حسن روحاني" .

وتولى الأكاديمي "فرهاد دج" منصب وزير الاقتصاد والمالية وذلك بموجب اقتراع بالثقة أثناء جلسة برلمانية.

كما شمل التعديل الوزاري، الذي أقره البرلمان في جلسة تصويت أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة، وزراء جددا لحقائب الصناعة والشغل والطرق.

وصرح مراقبون يرون أن هذه الحالة تعبر عن فزع وخوف إيران من الانهيارات الاقتصادية التي تعاني منها وأن لا فائدة من هذه القرارات بل من الممكن أن تزيد تردي الوضع الإيران وتقعيد الأمور خاصة في ظل اقتراب موجة العقوبات الأمريكية على طهران.

وحظي الأكاديمي فرهاد دج بسند، الذي ينظر إليه كثيرون باعتباره من التكنوقراط، بثقة البرلمان بهامش كبير لتولي منصب وزير الاقتصاد والمالية.

كما شمل التعديل الوزاري، الذي أقره البرلمان في جلسة تصويت أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة، وزراء جددا لحقائب الصناعة والشغل والطرق.

ومن جانب أخر اعترف المرشد الإيراني " علي خامنئي" في مطلع أكتوبر الجاري بوجود أزمة إقتصادية كبيرة في بلاده ، مطالباً الحكومة الإيرانية بحلها على وجه السرعة.

وسجلت الأسواق الإيرانية هبوطاً كبير في أسعار الصرف تزامناً مع حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على طهران التي تستهدف النفط والغاز وتعمل على تقييد الصادرات بفرض عقوبات على الدول والشركات المستوردة منها ، والتي ستبدأ الشهر المقبل .

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني، وأعطى صورة قاتمة لاقتصاد إيران العامين الجاري والمقبل.

وأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، إلى تراجع النمو إلى (1.5%-) في 2018 بسبب العقوبات الأمريكية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي، وفرضت أول حزمة من العقوبات في أغسطس/آب الماضي.

وتوقع الصندوق تراجعاً أكبر للاقتصاد الإيراني بنسبة (3.5%-) في 2019.

أما البطالة، فقال الصندوق إنها ستبلغ 12.8% في 2018، على أن تصعد إلى حدود 14.3% في 2019.

يأتي ذلك، بينما تعيش طهران أزمة حادة في شح النقد الأجنبي وتراجع أسعار صرف العملة المحلية (الريال)، إلى مستويات تاريخية الشهر الماضي.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج إيران النفطي انخفض إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، خلال سبتمبر/أيلول الماضي بمقدار 180 ألف برميل يومياً، ليهبط إلى 3.45 مليون برميل يومياً.

وتشير توقعات في سوق النفط إلى تراجع إنتاج إيران النفطي مع دخول العقوبات المرتقبة، بنحو مليون برميل يومياً بالمتوسط.

ويعد النفط الخام مصدر الدخل الأبرز لاقتصاد إيران التي تعاني في الوقت الحالي من شح النقد الأجنبي، وانهيار سعر عملتها المحلية لمستويات تاريخية.

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