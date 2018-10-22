الاعصار ويلا يشتد مع إقترابه من المكسيك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اشتد الإعصار ويلا المتجه الى شمال غربي المكسيك انطلاقا من المحيط الهادىء، ليصبح من الفئة الخامسة بحسب المركز الاميركي للاعاصير.

وأعلن المركز في آخر نشرة ٍ بلوغ َ سرعة الرياح نحو 260 كلم في الساعة مع هبات عنيفة حيث يتوقع أن يصل الاعصار الى السواحل المكسيكية نهاية نهار الثلاثاء.

وكان المركز الوطني للأعاصير في ميامي حذر سابقا من أن "الإعصار ويلا شديد الخطورة ويكتسب بسرعة مزيدا من القوة" مع توقع أن يشتد إلى عاصفة خطيرة ترافقها رياح وأمطار فوق أجزاء من جنوب غرب وشمال وسط المكسيك ابتداء من الثلاثاء.

وأعلنت حكومة المكسيك حالة التأهب في مناطق ساحلية عدة.

في هذه الأثناء، تتجه العاصفة المدارية فيسنتي نحو جنوب وجنوب غرب المكسيك ترافقها رياح بسرعة 65 كيلومتراً في الساعة مع توقع أن تحمل "أمطاراً غزيرة وسيولاً".

ومنذ الخميس الماضي، شهدت ولاية واكساكا الجنوبية سيولاً وانهيارات جراء الأمطار الغزيرة التي أوقعت 11 قتيلا بحسب السلطات.

اقرا ايضا

عاصفة فنسنت تتجه نحو المكسيك