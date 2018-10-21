عاصفة فنسنت تتجه نحو المكسيك

أخبار الآن | المكسيك ( وكالات )

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ليل الأحد" أن العاصفة المدارية فينسنت تشكلت قبالة جنوب المكسيك يوم السبت متجهة نحو الساحل الغربي للبلاد، ولكن من غير المتوقع أن تزيد قوتها بشكل طفيف إلا خلال اليومين المقبلين.

وتبعد العاصفة حاليا نحو مئتي كيلومتر جنوب شرقي ميناء (سالينا كروز) الذي تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لشركة النفط الوطنية (بيميكس)، مثيرة رياحا تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة فينسنت تتحرك بسرعة 14 كيلومترا نحو الغرب، ومن المتوقع أن تتحول نحو الشمال الغربي، خلال الأيام المقبلة متجهة نحو ولايتي جيريرو وميتشواكان.



اقرا ايضا

بعد إعصار فلوريدا.. الكلاب المدربة تشارك في البحث عن ناجين

هذا المنزل الوحيد الذي صمد في وجه إعصار مايكل.. ما سره؟