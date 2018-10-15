إعصار لبان يتسبب بسقوط أمطار وهبوب رياح في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسبب إعصار "لُبَان"، في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية الأحد على عدة مناطق في اليمن، وذلك بعد تراجعه إلى عاصفة استوائية.

ودعا المسؤولون الحكوميون في محافظة المُهْرَة شرق البلاد، السكان لتجنب مناطق الفيضانات الغزيرة وعدم الخروج في قوارب، ومن المتوقع أن تكون مناطق شرق عمان وغرب اليمن، بما في ذلك مدينة المكلا الساحلية الكبيرة، الأكثر تضررا من العاصفة.

وحذر خبراء الطقس من احتمال حدوث انهيارات طينية وفيضانات جراء العاصفة، ويتوقع أن يشكل ارتفاع المياه خطرا على البدو والنازحين داخليا الذين يعيشون على الأغلب في منازل مؤقتة.

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