مقتل 55 شخصا في أعمال عنف شمال نيجيريا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اسفرت أعمال عنف طائفية في ولاية كادونا شمال نيجيريا عن سقوط 55 قتيلا، بحسب مسؤول الشرطة المحلية أحمد عبد الرحمن.

وأضاف عبد الرحمن، إن أعمال العنف الطائفية في ولاية كادونا سببها اشتباكات بين طائفتين بمنطقة كاسوان ماجاني جنوب كادونا ، وتم إلقاء القبض على 22 شخصاً متورطين بهذه الأعمال و

وأضاف عبدالرحمن أن الاشتباكات بين طائفتين في منطقة كاسوان ماجاني بجنوب كادونا أدت إلى القبض على 22 شخصا.

وأدان الرئيس محمد بخاري العنف في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت

ولفت الى ان الاشتباكات بين طائفتين في منطقة كاسوان ماجاني بجنوب كادونا أدت إلى القبض على 22 شخصا.

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