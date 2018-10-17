الصليب الأحمر يكشف عن اسم قابلة قتلها متشددون في نيجيريا

أخبار الآن | جنيف - سويسرا(رويترز)



كشف الصليب الأحمر عن هوية موظفة إغاثة خطفها وقتلها متشددون في نيجيريا قائلا إنها تدعى حواء محمد ليمان وكانت قابلة تبلغ من العمر 24 عاما.



وكانت الحكومة النيجيرية قد قالت يوم الاثنين إن موظفة إغاثة خطفها تنظيم داعش في غرب أفريقيا قُتلت بعد انتهاء مهلة وضعها الخاطفون لكنها لم تعلن اسم القتيلة.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إنها تلقت أنباء تفيد بأن حواء التي كانت تعمل في مستشفى يدعمه الصليب الأحمر الذي يقع مقره في جنيف قُتلت ”في فعل همجي بالغ الخسة“.

وكانت حواء وموظفتان نيجيريتان أخريان في مجال الإغاثة هما أليس لوكشا وسيفورا حسيني أحمد خورسا يعملون في بلدة ران بشمال شرق البلاد عندما خطفهم التنظيم المتشدد في مارس آذار.

وفي سبتمبر أيلول، قُتلت سيفورا التي كانت قابلة أيضا.

ولا تزال أليس التي تعمل في مركز تدعمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أسيرة إلى جانب طالبة نيجيرية تدعى لياه شاريبو وتبلغ من العمر 15 عاما وخطفها التنظيم في حادثة منفصلة في فبراير شباط وفقا لما قالته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ناشدت إطلاق سراح الاثنتين دون إلحاق الأذى بهما.

وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا فرع لتنظيم داعش وانشق عن جماعة بوكو حرام في عام 2016. وقالت مصادر أمنية وعسكرية لرويترز إن مقاتلي التنظيم قتلوا مئات الجنود في هجمات بشمال شرق نيجيريا خلال الشهور القليلة المنصرمة.

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