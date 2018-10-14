الصليب الأحمر: داعش بنيجيريا قد يقتل ممرضة

أخبار الآن | جنيف- سويسرا (رويترز)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان يوم الأحد إن ممرضة خطفها تنظيم داعش في نيجيريا في مارس آذار قد تقتل خلال 24 ساعة

وطالبت الحكومة النيجيرية بالعمل على إطلاق سراحها كما دعت إلى الرأفة بها.

وأضاف بيان الصليب الأحمر الدولي أن واحدة من امرأتين أخريين اختطفتا في نفس الوقت قتلت في سبتمبر أيلول

وتابع البيان السرعة والاستعجال ضروريان. إن مهلة يمكن أن ينتج عنها قتل ممرضة أخرى سوف تنتهي بعد أقل من 24 ساعة“.

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