زلزال جديد يهز إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.9 درجة وقع قرب جزيرة فلوريس في جنوب إندونيسيا، وذلك بعد أربعة أيام من زلزال مدمر في سولاويزي قتل 844 شخصا على الأقل.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غربي إندي على جزيرة فلوريس. وقدرت قوته ف البداية بـ 6.2 ثم خفضت إلى 5.9.

ولم تصدر على الفور تحذيرات من موجات مد بحري من جراء الزلزال (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وإلى ذلك، انتشل عمال الإنقاذ في أندونيسا جثث 34 طالب لاهوت قضوا في انهيار أرضي اجتاح كنيستهم ونجم عن الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي، الجمعة، كما أعلن الصليب الأحمر الأندونيسي ،الثلاثاء.

وأفادت المتحدّثة باسم الصليب الأحمر الأندونيسي أوليا آرياني أنّ فريق البحث والإنقاذ "عثر على ما مجموعه 34 جثة" طالب لاهوت من أصل 86 طالباً كان "المركز التدريبي لكنيسة جونوغ" في مقاطعة سيغي بيرومارو أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال.



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