دراسة: الانسان سبب الأعاصير الخطيرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أظهرت دراسة مناخية جديدة أنّ مياه المحيط الأطلسي الأكثر دفئاً هي السبب في زيادة الأعاصير الكبرى خلال هذا العام والعام الماضي.

مياه المحيط الأطلسي الأكثر دفئاً ربما هي السبب في تزايد الأعاصير الكبرى خلال العام 2018 الحالي و عام 2017 الماضي بحسب دراسة مناخية جديدة أجراها خبراء مناخ يابانيون بينهم الخبير هيرو "مورا كامي" وقالوا إن هذه المنطقة قد تشهد سنوياً عاصفة إضافية حتى نهاية القرن الحالي.

الدراسة اليابانية تقول أيضا إن عدد الأعاصير الرئيسية قد يصل إلى 8 أعاصير في السنة بحلول عام 2100 , حيث يعتبر "مورا كامي" أن مجموعة الظروف الطبيعية وتغيّر المناخ هي من صنع الإنسان فجعلت المياه أكثرَ دفئاً في منطقة رئيسية واحدة ما تسبب في المزيد من العواصف الكبرى.

الجدير ذكره أن 6 أعاصير رئيسية مع رياح لا تقل سرعتها عن 178 كلم في الساعة ضربت المحيط الأطلسي في العام الماضي، بما في ذلك أعاصير هارفي و إيرما وماريا، والتي اجتاحت أجزاء من الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي.

وتتشكل بعض الأعاصير الأطلسية قبالة سواحل غرب أفريقيا، ثم تتجه غربا نحو البحر الكاريبي والساحل الشرقي للولايات المتحدة , إذ استخدمت دراسة "مورا كامي" المحاكاة الحاسوبية لعزل الظروف المناخية المختلفة , حيث أظهر بحثه أسبابا طبيعية تسبب فيها الإنسان مثل حرق الفحم والنفط والغاز.

ومعنا من بيروت الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي ومرجع بيئي عالمي

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