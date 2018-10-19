هيلي: إيران تجنّد الأطفال وتشركهم بحروب

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي الخميس، إن الحكومةَ الإيرانية تستغلُ الأطفالَ في القتال لفرضِ سطوةِ النظام، لافتةً إلى أن ميليشيات الباسيج الإيرانية، تجند أطفالا وتزج بهم في حروب خارجية.

وأوضحت أن الأطفال الذين يتم تدريبهم وتسليحهم في الباسيج، يبلغون أحيانا 12 عاما، ويتمُ إلحاقهم بالحرس الثوري للقتال في حروب خارجية.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قالت هيلي، إن الدول التي تتعامل مع حكومة إيران بوصفها "حكومة طبيعية"، تغفل عن أن هذه الحكومة "لا تعمل على رفاهية مواطنيها، وإنما تستغل أطفالهم في القتال لفرض سطوة النظام ونفوذه".

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