مقتل وإصابة محتجين في هايتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



قتل شخص وأصيب عشرات خلال احتجاجات شارك فيها آلاف في هايتي بشأن فضيحة فساد وطالب بعض المحتجين باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.

واتهم تقرير لمجلس الشيوخ في هايتي مسؤولين حكوميين سابقين بالاختلاس واستغلال السلطة والتزوير في برنامج قرض شمل شركة بيتروكاريبي الفنزويلية إبان إدراتي الرئيسين السابقين رينيه بريفال وميشال مارتيلي خلال الفترة بين عامي 2008 و 2016.

وتعهد مواز في خطاب ألقاه يوم الأربعاء بإجراء محاكمة لكشف خبايا أموال البرنامج المفقودة.



وقال زعماء للمعارضة إنهم لا يعتقدون أن محاكمة نزيهة ستكون ممكنة بينما لا يزال مواز في السلطة لصلاته بالرئيس السابق مارتيلي.

وأقام محتجون حواجز مشتعلة مستخدمين إطارات السيارات وأكوام القمامة فيما سمع دوي طلقات الرصاص في أرجاء العاصمة بورت أو برنس. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المتظاهرين ورد بعضهم برشق الشرطة بالحجارة.

وقالت الشرطة إن رجلا قتل في العاصمة وسط أعمال عنف هناك وفي مدن أخرى. وأصيب عشرات بينهم عشرة ضباط من الشرطة.



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