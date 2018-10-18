فرنسا تغلق مركزا إيرانيا لنشره الإرهاب

أخبار الآن | فرنسا - (وكالات)

أغلقت السلطات الفرنسية مركز جمعية الزهراء التابع لإيران، لمدة 6 أشهر وتجميد أصوله، بتهمة نشر التطرف والإرهاب في أوروبا.

وأشارت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أن قرار الإغلاق أصدر بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما تأكدت السلطات من دعم المركز للتنظيمات الإرهابية والتحريض على العنف.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مدير شرطة شمال فرنسا ميشال لالاند، حول حيثيات قرار إغلاق المركز قوله، إن "مركز الزهراء كان في مرمى أجهزة الأمن الفرنسية طوال الفترة الماضية، وذلك لأنشطته المشبوهة والدعاية لتنظيمات إرهابية مسلحة، والتحريض على الكراهية والتمييز".

اقرأ أيضا:

الخارجية الأمريكية تعتذر عن دعوة غريبة في إحدى سفاراتها