الخارجية الأمريكية تعتذر عن دعوة غريبة في إحدى سفاراتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الحفلات التنكرية، طريقة في الاحتفال لها عشاقها ومن يتفننون فيها، حيث يتوافد المدعوون بهيئات وأزياء غريبة، بعضها من وحي الخيال وبعضها الآخر هارب من أفلام هوليوود وحكايات القدماء، لكن هذا الطقس تغلب عليه صفة الأريحية ولا تراه في مناسبات لها صبغة رسمية، ومن شبه المستحيل أن تجد هذه التقليعة خلف أسوار إحدى السفارات.

وعطفا على ما سبق فقد اعتذرت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، عن دعوة من وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني إلى حفلة "بيجاما" للقطط، تضمنت صورة لقط يرتدي بيجاما.

وقالت السفارة إنه لم يتم إرسال الدعوة بشكل مقصود، وأشارت إلى أن "خطأ تدريبيا" كان السبب في إرسال البريد الإلكتروني الذي بعثته وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد غير معروف من المتلقين، وفقا لما ذكره هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

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وحمل البريد الإلكتروني عنوان "اجتماع"، وتضمن صورة لقط متكئ على الأريكة حاملا طبقا من البسكويت، بالإضافة إلى نص مكتوب باللاتينية مع خيار الضغط على زر الرد "RSVP".

وكتب مستشار الشؤون العامة في بعثة الولايات المتحدة إلى أستراليا، غافن ساندول، في رسالة بريد إلكتروني: "أعتذر لإحباط أولئك الذين كانوا يأملون في حضور حفلة القطة بالبيجاما، لكن مثل هذا الاجتماع لا يأتي ضمن نطاق خبراتنا"، وأضاف: "لقد كان خطأ في التدريب قام به أحد موظفينا الجدد، عندما كان يختبر برنامجنا الإخباري عبر البريد الإلكتروني".

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مصدر الصورة: موقع "بي بي سي"