بولتون إلى موسكو الأسبوع المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المسؤول الروسي يوري أوشاكوف، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأسبوع المقبل.



وكان بولتون قد أعرب عن أمله في مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن من خلال الزيارة التي سيجريها إلى روسيا في 20 أكتوبر الجاري.



وقال بولتون لإذاعة Salem Radio Network: "هدف الزيارة، هو مواصلة الحوار الذي بدأه الرئيسان الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين الصيف الماضي في هلسنكي، وبحث العلاقات الثنائية، حيث هناك الكثير من المشاكل والخلافات العالقة" بين البلدين.

كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن لم تعد ترى "محاولات للتدخل" من قبل روسيا في الانتخابات الأميركية.

وأعلن بولتون على حسابه في "تويتر"، أنه سيبدأ في 20 أكتوبر الجاري جولة خارجية تشمل زيارة لروسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا، مبينا أنه سيعقد لقاءات مع مستشاري الأمن القومي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في هذه الدول.





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