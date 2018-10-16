فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في نزع النووي

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في جهود نزع أسلحتها النووية لكن على بيونغ يانغ أولا إبداء التزامات مفصلة ورغبة حقيقية في تفكيك ترسانتها النووية والباليستية.

وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن على استمرارية قرارات مجلس الأمن دون أي تغيير إلا في ظل عملية نزع للسلاح النووي بصورة كاملة ونهائية يمكن التحقق منها.

وقال ماكرون: "ننتظر التزامات دقيقة من بيونغ يانغ تظهر رغبتها الحقيقية في الانخراط في تفكيك برامجها النووية والباليستية".

وأضاف "نحن مستعدون لتقديم خبرتنا ولعب دور نشط إذا بدأت عملية تفاوض".

وتابع قائلا "لدينا الخبرة العلمية والفنية والتشغيلية والنووية والتي ستكون مفيدة للغاية في سياق "عملية" نزع السلاح النووي ولدينا الرغبة في تقديمها إذا بدا أن ذلك مناسب".

وكان مون قال خلال مقابلة الأحد إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون صادق فيما يتعلق بالتخلي عن الأسلحة النووية، وقال، بينما كان يقف إلى جانب ماكرون، إن من المهم على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي منح الثقة لكوريا الشمالية "في أنها اتخذت القرار الصحيح" عندما قررت إنهاء برنامجها للأسلحة.



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