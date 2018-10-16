ترامب يزور موقع "مايكل" بولاية فلوريدا

أخبار الآن | فلوريدا - الولايات المتحدة (صحف)

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب الثلاثاء ، موقع إعصار مايكل بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ألقى نظرة مباشرة على الدمار الذي جلبه الإعصار، فيما بحث المنقذون عن عشرات المفقودين ومئات الآلاف من السكان.

ووَصف ترامب الذي سافر لاحقا إلى جورجيا المجاورة الأضرار هناك بالدمار الشامل، مشيرا الى ان "رؤية هذا شخصيا صعب للغاية".

ومرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بزجاجات المياه في مركز للمعونة في لين هافن، وهي مدينة تضم حوالى 18500 شخص بالقرب من مدينة بنما فى شمال غرب ولاية فلوريدا، بعد أن استقلت طائرة هليكوبتر من قاعدة إجلين الجوية على بعد 100 ميل (160 كم) الغرب.

ووصل مايكل، وهو ثالث أقوى إعصار يضرب البر الأميركي على الإطلاق، لليابسة بقوة إعصار من الفئة الرابعة، ثم ضعفت قوته تدريجيا خلال الليل ليتحول إلى عاصفة مدارية جلبت أمطارا غزيرة ورياحا عاتية إلى ولايات جورجيا وساوث ونورث كارولاينا.

وخلف الإعصار مايكل ما لا يقل عن 18 حالة وفاة فى 4 ولايات ، وما زال الآلاف من رجال الإنقاذ، بمن فيهم المتطوعون، يمارسون تمشيط المناطق النائية فى فلوريدا.

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