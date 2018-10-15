تفاؤل أمريكي بشأن مقاتلات تضررت من إعصار "مايكل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ. ف. ب)

عبّرت القوات الجوية الأمريكية عن تفاؤلها بشأن مقاتلاتها من طراز "إف-22"، التي كانت قد تركت في قاعدة عسكرية أثناء مرور الإعصار "مايكل" لأجل بقائها سليمة، لافتة إلى أنه من المبكر جدًا تأكيد قدرة كل هذه الطائرات الحربية على التحليق مجددًا.

وقالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية "هيذر ويلسون" ومسؤولين كبار آخرين في بيان، "عندما مررنا بالقاعدة وقيّمنا الأضرار، كان من الواضح أنّ حصيلة الإعصار كانت قاسية خصوصًا حول أماكن توقف وصيانة تيندال".

وبحسب البيان، فإن أخصائيي الصيانة سيقومون بإجراء تقييم مفصّل لطائرة "إف-22"، والطائرات الأخرى، مؤكدين "قبل أن نقول بشكل جازم أنه يمكن إصلاح الطائرات المتضررة وإعادة إرسالها إلى السماء".

وأشار المسؤولين "اطّلعنا أيضًا على كل الحظائر التي كانت تؤوي الطائرات التي صمدّت أمام العاصفة، وحسب ما رأيناه، كلها سليمة وبدت أفضل بكثير مما كان متوقعًا نظرًا للأضرار المحيطة ببعض المباني".

وكانت قاعدة تيندال الجوية في فلوريدا التي تتمركز فيها المقاتلات، تعرضت للاعصار مايكل المصنف من الفئة الرابعة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب بأضرار بالغة، إذ فقدت بعض الحظائر أسقفها بشكل جزئي، فيما مصادر عدة عن المصير المجهول لعدد غير محدد من المقاتلات المتقدمة من الجيل الخامس، التي لم يتسن نقلها إلى ملاذات آمنة لأسباب تتعلق بالصيانة أو السلامة.

وضرب الاعصار مايكل اليابسة على الساحل الشرقي ليس بعيدًا عن القاعدة العسكرية، ما أسّفر عن مقتل 17 شخصًا في أربع ولايات، لكن أسوأ الأضرار سُجلت في ولاية فلوريدا..

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