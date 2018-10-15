فئران تعطل طائرة وزير المالية الألماني في إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن فئران قرضت أسلاك الطائرة الحكومية الخاصة بوزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أثناء تواجدها في أندونيسيا لحضور مؤتمر لصندوق النقد الدولي في مقاطعة بالي.

وأشارت الوكالة، إلى أن الفئران أكلت أسلاك الطائرة مما أدى إلى تعطلها. فيما قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن طائرة الوفد الألماني، من طراز إيرباص، تعطلت في إندونيسيا بسبب تعرض أسلاك كهربائية في الطائرة للتآكل، وهو ما اضطر شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنغيلا ميركل إلى حجز رحلة عودة إلى ألمانيا على متن إحدى شركات الطيران، نظرًا لأنه من المتوقع أن يستغرق إصلاح الطائرة عدة أيام.

وبسبب اضطراره للذهاب إلى المطار على نحو سريع للعودة إلى ألمانيا في الوقت المناسب بسبب انتخابات البرلمان المحلي المهمة في ولاية بافاريا الألمانية، لم يتمكن شولتس من حضور المؤتمر الصحفي الختامي مع رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان.

وجلس فايدمان بمفرده على المنصة خلال المؤتمر الصحفي، وقال في الختام، أمام نحو 20 صحفيا قدموا إلى إندونيسا على متن طائرة شولتس: "أتمنى لكم حظا موفقا في حجز رحلاتكم".

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