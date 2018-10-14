هبوط فاشل لطائرة سياحية ألمانية يقتل طفلا وشخصين

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسببت طائرة سياحية في قتل ثلاثة أشخاص من المارة على مشارف مطار وذلك لدى محاولة هبوط فاشلة في وسط ألمانيا.

و نقلت وكالة الانباء الالمانية عن الشرطة تأكيدها سقوط ثلاثة أشخاص قتلى بينهم طفل عندما قامت الطائرة وهي من نوع "سيسنا" بمناورة للهبوط في مطار فاسيركوبي في ولاية هسي في وسط البلاد.

وأضافت الشرطة أن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع نحو الساعة 3.45 بعد ظهر يوم الأحد (1345 بتوقيت جرينتش) شمالي مدينة فولدا.

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