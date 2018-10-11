روسيا تعلق كافة رحلات الفضاء عقب الحادث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن طاقم مركبة الفضاء ”سويوز“ في حالة جيدة ولا يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة بعدما أجبر الطاقم على الهبوط اضطراريا لوجود خلل في الصاروخ الذي يحمل المركبة .



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله إن روسيا قررت تعليق كل رحلات الفضاء المأهولة بعد حادث ”سويوز“.



وقع، اليوم الخميس، حادث خلال إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي، كان على متنه رائدا فضاء روسي وأميركي، حسب ما ذكرت رويترز..

وكان على متن الرحلة، التي انطلقت من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، الرائدان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".



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