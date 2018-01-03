العاصفة إلينور تغرق مناطق في إيرلندا وتجتاح فرنسا

أخبار الآن | غالواي - ايرلندا - (وكالات)

أفادت السلطات المحلية بمدينة غالواي الأيرلندية اليوم الأربعاء، بأن العاصفة إلينور، التي صحبتها أمطار غزيرة تسببت في إغراق العديد من المناطق غرب أيرلندا وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وقالت السلطات إن مياه البحر ارتفعت على طول الساحل بمدينة غالواي، ما أدى إلى توقف حركة الطرق والمواصلات وأجبر فرق الإطفاء على استخدام القوارب لإنقاذ السكان العالقين في المنطقة.

وكانت السلطات البريطانية قد أطلقت تحذيرا للمواطنين مع اقتراب العاصفة إلينور، من شواطئ البلاد، حيث من المتوقع أن تضرب رياح تصل سرعتها إلى 128 كيلومترا في الساعة أجزاء عديدة من المملكة المتحدة.

يذكر أن العاصفة إلينور، هي العاصفة الخامسة التى تضرب المملكة المتحدة خلال موسم الشتاء الحالي.

من جانبها، أعلنت شركة (إينيديس) المشغلة للكهرباء في فرنسا - في وقت سابق - عن انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 200 ألف منزل في فرنسا جراء العاصفة "إليانور" التى ضربت شمال البلاد والمنطقة الباريسية.



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