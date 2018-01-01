عاصفة ثلجية تتسبب بقطع الكهراء عن 40 الف منزل فرنسي

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

ذكرت شركة "إنيدي" التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا، الاثنين، أن العاصفة الثلجية (كارمن) تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف منزل في منطقة بريتاني بغرب فرنسا.

وأورد بيان للشركة التي بعثت 1500 من موظفيها لإعادة الكهرباء، أن العاصفة تتحرك الآن صوب مناطق أخرى.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، تحذيرا برتقاليا في 40 دائرة بغرب فرنسا، فيما ضربت رياح سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي.

ويندر في فرنسا أن تنقطع الكهرباء على نطاق كبير، وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية.

وحصل انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا، في يوليو 2015، بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.

كما انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 36 ألف منزل وشركة في كولومبيا البريطانية بسبب عواصف ثلجية عصفت بغرب كندا يوم السبت وهرع العمال لإعادة الخدمة قبل حلول الليل حيث يتوقع خبراء الطقس أن تشهد البلاد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة.

وحذرت شركة بي.سي هايدرو للكهرباء على تويتر من أن الظروف ما زالت خطيرة في المنطقة المنكوبة في جنوب غرب كولومبيا البريطانية المعروفة باسم فريزر فالي بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.

وتعاني كندا من نفس موجة الصقيع التي تعاني منها أجزاء كبيرة من الشمال الشرقي والجنوب الأوسط للولايات المتحدة.

ودفعت موجة الصقيع التي بدأت قبل عيد الميلاد الحكومة الكندية إلى إصدار تحذيرات بشأن الطقس لأجزاء كثيرة في أنحاء البلاد من كولومبيا البريطانية في الغرب إلى كيبك في الشرق.

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