فرنسا تعزز الأمن خلال فترة الأعياد

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

قالت وزارة الداخلية الفرنسية الأحد بأن 97000 رجل شرطة، سيكونون متأهبين خلال فترة الأعياد على كافة الأراضي الفرنسية، من أجل حماية المواطنين من أي تهديد إرهابي محتمل.

أما في العاصمة باريس فستنشر السلطات 7000 شرطي، أي أكثر بـ400 شرطي من السنة الماضية، حيث سيتم التركيز على حماية أماكن العبادة، وفق بيان الوزارة.

وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية جيرار كولومب في بيان نشر على موقع الوزارة الداخلية "عيد الميلاد المجيد يأتي في ظل ارتفاع للتهديد الإرهابي"، وتابع "هناك تهديد حقيقي من قبل أشخاص قد يتصرفون بشكل فردي مستخدمين وسائل بدائية لتنفيذ هجمات".

وقالت وزارة الداخلية في بيانها بأن "97000 رجل أمن وشرطة سيسهرون على حماية المواطنين خلال طيلة فترة الأعياد وذلك لغاية الـ22 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن ضمن هذا العدد سيتم نشر 54000 شرطي و36000 رجل أمن و7000 عسكري على كافة الأراضي الفرنسية.

كما سيتم التركيز على حماية الأسواق الشعبية ومراكز التجارة والجادات الكبيرة مثل جادة الشان إيليزيه.

وشهدت فرنسا هجمات إرهابية متكررة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات، من بينها مقتل أكثر من 130 شخصا في تفجيرات انتحارية، وإطلاق نار جماعي، وسط العاصمة باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

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