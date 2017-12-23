ماكرون: باريس ستواصل جهود مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي

أخبار الآن | نيامي - النيجر -(ا ف ب)



قال الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن بلادهُ ستواصلُ جهودَ مكافحةِ الإرهاب فى الساحلِ الأفريقي خلالَ العامِ القادم حتى يتمَ القضاءُ على الارهاب بشكلٍ واضح، وشددَ ماكرون فى كلمته أمام المئات من الجنود الفرنسيين المتمركزين فى النيجر على أهميةِ عمليةِ "برخان العسكرية " التي يشارك فيها 4000 جندي فرنسي ، معربا عن امتنانِ بلادهِ للجهودِ المبذولة من قبلِ الجنود الفرنسيين الذين سيقضون عيد الميلاد بعيدا عن ذويهم.



كما أثنى على الجنود الفرنسيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل باريس وكان آخرهم الجنديان الفرنسيان اللذين قضيا هذا العام، وأضاف أن الشغل العسكري المبذول سيتعين أن يكون مصوحبًا بجهود تنموية لمعالجة المشكلات العميقة للصراعات على المدى الطويل.

وكان الرئيس الفرنسي استهل الجمعة حضور إلى النيجر لمدة يومين للتعبير عن دعمه لقوة برخان العسكرية الفرنسية لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل قبل ساعات من احتفالات أعياد الميلاد، وحرص ماكرون على اصطحاب كبير الطهاة فى قصر الأليزيه معه فى زيارته للنيجر لتحضير مأدبة العشاء الخاصة التي شارك فيها مع الجنود الفرنسيين قبل يومين من احتفالات عيد الميلاد.

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