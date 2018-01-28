ترامب يدعو إلى "عمل حاسم" ضد طالبان بعد تفجير كابول

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى القيام بعمل حاسم ضد طالبان بعد تبنيها احد اكبر التفجيرات التي ضربت العاصمة الافغانية كابول منذ سنوات، والذي اودى بحياة 95 شخصا.

واضاف ان "الولايات المتحدة ملتزمة بأفغانستان آمنة خالية من الارهابيين الذين يستهدفون الاميركيين والدول الحليفة لنا وكل من لا يشاركهم ايديولوجيتهم الشريرة".

وقال ترامب في بيان "انا ادين الهجوم الدنيء بتفجير سيارة في كابول اليوم خلّف عشرات القتلى من المدنيين الابرياء وجرح المئات. هذا الهجوم الاجرامي يجدد عزمنا وعزم شركائنا الافغان".

واضاف "الآن على كل البلدان ان تقوم بعمل حاسم ضد طالبان والبنية التحتية الارهابية التي تدعمها".

وقال ترامب "وحشية طالبان لن تنتصر".

واضاف ان "الولايات المتحدة ملتزمة بأفغانستان آمنة خالية من الارهابيين الذين يستهدفون الامريكيين والدول الحليفة لنا وكل من لا يشاركهم ايديولوجيتهم الشريرة".

وقتل نحو مئة شخص السبت واصيب 158 بجروح في تفجير سيارة اسعاف مفخخة في وسط كابول تبنته حركة طالبان واعتبرته الرئاسة الافغانية "جريمة ضد الانسانية".

وندد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون بالتفجير بشدة واعتبره "فعل ازدراء غير انساني بحق الافغان وجميع من يعملون لاعادة السلام الى البلاد"، مضيفا ان بلاده "لن تتساهل ابدا مع من يدعمون المجموعات الارهابية او يوفرون ملاذا لها".

وسبق ان ندد الرئيس دونالد ترامب بداية كانون الثاني/يناير ب"اكاذيب" اسلام اباد و"ازدواجيتها" في موضوع مكافحة الارهاب، متوعدا بتعليق مساعدات لهذا البلد تصل الى ملياري دولار.

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