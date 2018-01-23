إلى متى سيستمر الطقس البارد في دولة الإمارات؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (gulf news)



أصبح الطقس في أنحاء الإمارات باردا أكثر من المعتاد حيث وصلت درجة الحرارة في المنطقة الشرقية إلى أقل من 10 درجات مئوية. وكان "جبل جيس" أبرد منطقة يوم الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني وصل لدرجة الحرارة 4.8C وهو رقم قياسي، ثم منطقة الغويفات بدرجة حرارة 7.4 درجة مئوية..

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون جزئيا غائما بشكل عام في الأسابيع المقبلة، إلى ضبابي في بعض الأحيان، كما ستهب الرياح الشمالية الغربية القوية طوال الصباح، لتصبح أكثر اعتدالا بعد الظهر والمساء. ومن المتوقع أيضا أن تزداد الرطوبة ليلا وصباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع تشكل الضباب، وستتراوح درجة الحرارة نسبيا من 10-22C في المناطق الساحلية، 6-23C في المناطق الداخلية، و 2-12 C في المنطقة الجبلية..

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، سوف يتغير الطقس مع "ارتفاع طفيف في درجات الحرارة"، كما ستصل سرعة الرياح في الخليج العربي، مابين 15-30km / ساعة، والتي قد تصل إلى 45km / ساعة في بعض الأحيان..

وخلال يومي الخميس والجمعة القادمين سيكون الطقس غائما جزئيا، مع احتمال ارتفاع الرطوبة بين 70-95 في المائة في المناطق الساحلية و 75-95 في المائة في المناطق الداخلية، وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أنه سيحل الضباب على بعض المناطق المتناثرة مع ارتفاع طفيف جدا فى درجات الحرارة".

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