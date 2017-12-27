"الطقس البارد" يسهم في إنقاص الوزن لهذا السبب..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تحس بارتجاف اليد عند التواجد بالطقس البارد؟ هذا أمر طبيعي جدا.. فهذا دليل على انخفاض درجة الحرارة، وذلك يكلفك بطبيعة الحال استهلاك حوالي 30 بالمئة من طاقة الجسم، وهذا يعني أن انخفاض درجات الحرارة يرفع كبير من معدل حرق السعرات الحرارية.. بدلا من أن يخزن الدهون..

لهذا من الجيد أن يتم استثمار فصل الشتاء جيدا وخصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن أو من السمنة، لأن ذلك الشعور بالبرد هو دليل على أن عملية حرق الدهون داخل الجسم مستمرة، وذلك أكثر فعالية من أي نظام غذائي آخر..

وقد توصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد أن اختبروا تأثير برودة الطقس على مجموعة فئران، وضعوهم في درجة حرارة 6 درجات مئوية لمدة 10 أيام، وراقبوا عمل البكتيريا المعوية لديهم، وجدوها أنها تتغير كما أن أجساد الفئران فقدت نسبة من الدهون.

قام العلماء بزرع هذا النوع من البكتيريا المعوية في أجساد مجموعة أخرى من الفئران ووجدوا أنها تؤدي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي لمادة الجلوكوز لدى الفئران.. وهو ما يمكن أن ينطبق على البشر..

علاوة على ذلك، أثبتت دراسة أخرى أجريت في جامعة "ماستريشت"، أن العيش في منزل بارد يسهم بشكل كبير في المحافظة على الوزن من الزيادة، ويساعد بشكل كبير على الحفاظ على الرشاقة إذ يزيد الطقس البارد من معدل حرق الطاقة..

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