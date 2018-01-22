إسبانيا تسعى لاعتقال رئيس كتالونيا السابق إذا سافر للدنمارك

أخبار الآن | مدريد - أسبانيا (رويترز)

قالت هيئة الإدعاءِ العام في إسبانيا إنها ستطلبُ اعتقالَ رئيسِ إقليم كتالونيا السابق كارلس بودجمون إذا سافرَ من بلجيكا إلى الدنمارك يومَ الاثنين لحضورِ نقاشٍ في جامعة كوبنهاجن. وفر بودجمون إلى بروكسل بعد أن أعلنت حكومة الإقليم الاستقلالَ عن إسبانيا يوم 27 أكتوبر تشرين الأول في أعقابِ استفتاءٍ قضت السلطاتُ الإسبانية بعدمِ شرعيته وقامت على أثرهِ بإقالةِ حكومته.

وأصدرت المحكمة العليا الإسبانية مذكرة اعتقال بحقه لكنها سحبتها في ديسمبر كانون الأول لتجنب منح السلطات البلجيكية حق اللجوء له. وقالت هيئة الإدعاء إنها ستطلب "على الفور" من القاضي الذي يتولى قضية بودجمون تفعيل مذكرة الاعتقال وأن يطلب من السلطات الدنماركية اعتقاله بمجرد التأكد من خططه للسفر.

كانت جامعة كوبنهاجن قالت يوم الجمعة إن بودجمون سيحضر أمسية يوم الاثنين في قسم العلوم السياسية بعنوان "هل وصلت كتالونيا وأوروبا إلى مفترق طرق فيما يتعلق بالديمقراطية؟ نقاش مع كارلس بودجمون". وقال خومي ألونسو كويبياس محامي بودجمون لإذاعة كتالونيا العامة يوم الأحد إن احتمال اعتقال موكله في الدنمارك "كبير جدا" لكنه يعتقد أيضا أن السلطات الدنماركية ستمتنع عن الالتزام بأي مذكرة اعتقال.

المزيد من الأخبار

ملك إسبانيا يدعو نواب كاتالونيا إلى تفادي "مواجهة" جديدة

لماذا تريد كاتالونيا الإنفصال عن إسبانيا؟.. الأسباب والنتائج