600 ألماني يتواجدون في صفوف تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار)

كشف المدعي العام في ألمانيا عن تواجد نحو 600 ألماني بين صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

الادعاء العام في المانيا افاد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية منشغل برد على سؤال حول ما يحدث حاليا مع هؤلاء المقاتلين.

وتساءل المدعي العام هل سيبقى المقاتلون الأجانب في سوريا والعراق؟ أم هل سيعودون؟ مردفا أن الاستخبارات بصفة خاصة مطالبة حاليا بالرد في هذا الشأن.

الادعاء العام أوضح أن ما يقرب من 1000 شخص سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق، ولقى منهم ما يتراوح بين 100 و150 شخصا مصرعهم، وعاد 300 إلى ألمانيا، وفقا لوكالة "سبونتيك" الروسية.

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق أنها تتوقع عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا أغلبهم رضع، وهم أبناء المقاتلين الألمان الذين غادروا البلاد للانضمام إلى داعش.



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