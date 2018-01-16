مقاتلات تعترض قاذفات قنابل روسية بالمجال الجوي البريطاني

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن طائرات "تايفون" المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقت ،الاثنين 15 يناير، لاعتراض قاذفات قنابل روسية في المجال الجوي البريطاني.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني قوله "يمكننا أن نؤكد أن إنذارا بالرد السريع من قِبَل طائرات تايفون التابعة للسلاح الجوي البريطاني أطلق اليوم من مدينة لوسيماوث (في اسكتلندا) صباح اليوم ، وهذه عملية حية ، ولذا لن نقدم أي معلومات إضافية حتى انتهاء المهمة".

ورفض سلاح الجو الملكي البريطاني الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص الأسباب التشغيلية لطائراته ، إلا أن الصحيفة البريطانية عَلِمت أن السلاح الجوي يعترض قاذفتي قنابل روسيتين من طراز "توبوليف تي يو 160" تحمل قاذفات قنابل إستراتيجية ثقيلة.

ووقعت عملية اعتراض قاذفات القنابل الروسية على بعد حوالي 28 ألف قدم قبالة الساحل الشرقي لاسكتلندا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن القوات الجوية الفرنسية والبلجيكية قامت أيضًا بإطلاق طائرات إف-16.

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