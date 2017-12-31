المظاهرات في إيران مستمرة والحكومة تتوعد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر)



هدَد الحرسُ الثوري الإيراني المحتجين المناهضين للحكومة بالردِ بقبضةٍ من حديد إذا استمرت الاحتجاجاتُ السياسية، ويأتي هذا التحذير بعدَ أيامٍ من المظاهراتِ في العاصمةِ الإيرانية طهران ومناطق أخرى.

على نحو متسارع..تتوسع المظاهرات الشعبية العارمة في إيران التي انطلقت يوم الخميس الماضي من مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، وسرعان ما امتدت إلى العاصمة طهران والمحافظات الأخرى، بينما تستعد 70 مدينة للخروج بمظاهرات عارمة حسب ما جاء في ملصق انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل ويحدد زمان ومكان انطلاق المظاهرات في نقاط التجمع المذكورة.



ومن المتوقع أن يرتفع أعداد المحتجين وتخرج المزيد من المناطق من سيطرة النظام، حيث تطورت المظاهرات باتجاه سيطرة المحتجين على مراكز ومقرات ودوائر حكومية وبعض المناطق والأحياء في بعض المدن منذ مساء السبت.

وزير الداخلية الإيراني توعد بضرب المتظاهرين بيد من حديد وقمع اي تجمعات للمحتجين على سياسة النظام الحاكم في ايران، المتظاهرون رفعوا مطالب إصلاحية اقتصادية ، وعبروا عن غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار

كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الاخرى ،

يأتي ذلك فيما تأهبت القوات البرية والبحرية للجيش والحرس الثوري الإيرانيين، وتشكيل مقر مشترك لقوى الأمن الإيرانية لقمع المظاهرات، إلى جانب استدعاء كافة القادة العسكريين إلى المقرات المشتركة للجيش والشرطة والحرس في إيران.

الاحتجاجات في إيران لم تقتصر على الداخل الإيراني حيث امتدت لتصل إلى إيرايني المهجر في أوروبا ، الذين عبروا بدورهم أيضاً عن تضامنهم من مطالب الداخل الإصلاحية ورفضهم للأسلوب الذي اتبتعه الحكومة في قمع المتظاهرين .



اقرأ أيضا:

وزير الداخلية الإيراني يحذر من أن الحكومة ستقمع المتظاهرين



