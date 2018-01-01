زعيم كوريا الشمالية: زر إطلاق النووي جاهز على مكتبي



أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

صرح كيم كونج أون زعيم كوريا الشمالية بأن بلاده حققت استكمال قوتها النووية فى عام 2017"، داعيًا إلى إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ البالستية وان زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتبه

وأضاف أن السنة الجديدة 2018 ستكون سنة من التقدم الكبير الذي سيحقق مسيرة التطوير فى بلاده .. ".وفى السياق ذاته تجمع آلاف الأشخاص فى ساحات العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة

2018، وتزينت سماء المدينة بالألعاب الناريةوكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن كوريا الشمالية وعدت العالم بمفاجأة في عام 2018، مشيرة إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا والعديد من

دول العالم على بيونغ يانغ إلا أنها استطاعت أن تواصل برنامجه النووي وتجاربها الصاروخية.ولفتت المجلة إلى تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، ذكرت فيه أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير أسلحتها، مشيرة إلى أنها

الطريق الوحيد للاستقلال والعدالة.

اقرأ ايضا:

أمريكا وروسيا تتفقان على حل أزمة كوريا الشمالية "سلميا"

كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الجديدة عملا حربيا ضدها