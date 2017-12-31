في آخر أيام السنة.. عواصف ثلجية تجتاح بلدان عدة من العالم

أخبار الآن | اوتاوا - كندا ( رويترز )



انقطاع التيار الكهربائي بغرب كندا بسبب عواصف ثلجية



في كندا...انقطعَ التيارُ الكهربائي عن حوالي 36 ألفِ منزلٍ بسببِ عواصف ثلجية عصفت بغربِ البلاد وهرعَ العمال لإعادةِ الخدمة قبلَ حلولِ الليل، حيثُ يتوقعُ خبراءُ الطقس أن تشهدَ البلاد انخفاضا شديدا في درجاتِ الحرارة.

وتعاني كندا من نفسِ موجةِ الصقيع، التي تعاني منها أجزاءٌ كبيرة من الشمالِ الشرقي والجنوب الأوسط للولاياتِ المتحدة، ودفعت موجة الصقيع، التي بدأت قبل عيد الميلاد الحكومة الكندية إلى إصدار تحذيرات بشأن الطقس لأجزاء كثيرة في أنحاء البلاد من كولومبيا البريطانية في الغرب إلى كيبك في الشرق.

وحذرت شركة "بي.سي هايدرو" للكهرباء على "تويتر" من أن الظروف مازالت خطيرة في المنطقة المنكوبة في جنوب غرب كولومبيا البريطانية، المعروفة باسم فريزر فالي، بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.

وحذرت الحكومة من البرد القارس في أنحاء كندا بما في ذلك مدن تورونتو ومونتريال وكالغاري وأوتاوا.

وتوضح مثل هذه التحذيرات أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تنخفض درجة الحرارة لأقل من (-30) درجة مئوية لمدة ساعتين على الأقل، ودفعت التوقعات السلطات على تقليص خطط الاحتفالات بليلة رأس السنة، الأحد، في بعض المدن ومن بينها تورونتو، ونقلت أوتاوا عاصمة البلاد بطولة هوكي للشباب من الهواء الطلق إلى الصالات المغطاة، وألغت حفلا يختتم عاما من الاحتفالات بنشأة كندا.



تساقط الثلوج يعرقل حركة المواصلات في بريطانيا

أدّى تساقطُ الثلوج في أجزاءٍ واسعة من المملكة المتحدة إلى عرقلةِ حركةِ السير والمواصلات وإنقطاعِ التيارِ الكهربائي عن آلافِ المنازل، وأصدرَ مكتبُ الإرصادِ الجوي في البلاد تحذيراً للمواطنين جراءَ تراكمِ الثلوج في إسكتلندا وايرلندا الشمالية وشمالَ شرقِ إنجلترا، كما حذرَ من إستمرارِ تساقطِ الثلوج في مقاطعةِ ويلز وأجزاءٍ من إنجلترا، كما دعت الشرطة المواطنين إلى توخي الحذر خاصة في الطرقات الرئيسة التي تشهد إزدحاماً بسبب حركة الناس اثناء موسم الإجازات الجاري.



عواصف ثلجية ورياح قوية تضرب شمال ووسط اليابان

اما في اليابان...فقد ضربت عواصف ثلجية ورياحٌ قوية شمالَ ووسطَ البلاد، مما أسفرَ عن إصابةِ عددٍ من الأشخاص وتعطيلِ حركةِ المرور، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن نظامَ الضغطِ المنخفض تسببَ في سقوطِ ثلوجٍ تراوحَ سمكها بين 50 إلى 70 سنتيمترا في بحرِ اليابان والمناطق الساحلية ومقاطعةِ ناجانو و30 سنتيمترا في قريةٍ في جزيرةِ هوكايدو.



وأصيب أكثر من 12 شخصا في حوادث مرورية جراء العواصف الثلجية في هوكايدو، وتسبب ارتفاع الأمواج والرياح القوية في سقوط منارة ارتفاعها 16 مترًا في ميناء روموي بالجزيرة.

وتم إلغاء عشرات الرحلات وحوالي 400 خدمة قطارات في هوكايدو وفى المناطق الساحلية باليابان.



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