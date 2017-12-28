بوتين يعلن أن انفجار سان بطرسبورغ هجوم إرهابي

أخبار الآن | موسكو- روسيا (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ان انفجار سان بطرسبورغ الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت الاربعاء هجوم ارهابي أدى الى اصابة 13 شخصا بجروح. جاء ذلك في كلمة القاها بوتين اثناء حفل لتوزيع الاوسمة على العسكريين الروس الذين شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.

وفي وقت سابق، ذكرت لجنة تحقيق روسية أن الانفجار الذي أسفر عن إصابة عشرة أشخاص في متجر بسان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا، ناجم عن "عبوة ناسفة محلية الصنع". وقالت المتحدثة باسم اللجنة أن "عبوة ناسفة محلية الصنع بحجم 200 غرام من مادة تي إن تي انفجرت"، مشيرة إلى أن "جميع الفرضيات" ممكنة والتحقيق سيبقى مفتوحا في "محاولة قتل".

أعلنت لجنة تحقيق روسية، أن انفجار سان بطرسبورغ ناجم عن "عبوة ناسفة مصنعة محليا" وكان 10 أشخاص أصيبوا، فى انفجار بأحد المتاجر فى سان بطرسبورغ فى شمال غرب روسيا. وأفادت وسائل إعلام روسية أنه تم إجلاء أكثر من 50 شخصا إثر الانفجار، ودفعت السلطات الروسية بتعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ملابساته.

ونقلت وكالات روسية عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو قولها "بحسب المعلومات الأولية فقد وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر". وأضافت أن الانفجار سببه "عبوة ناسفة مصنعة محليا بقوة تعادل 200 غرام من مادة "تي إن تي"، ومحشوة بشظايا قاتلة".

وتابعت أنه تم فتح تحقيق في "محاولة قتل"، وأن التحقيق "ينظر في كل الفرضيات الممكنة لما حصل". وقال رئيس وحدة التحقيق في سان بطرسبورغ الكسندر كلاوس لوكالة انترفاكس "تم إسعاف 10 أشخاص، وحياتهم ليست في خطر".

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