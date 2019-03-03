الجيش العراقي يصد محاولات تسلل داعش من الباغوز السورية

أخبار الآن | الحدود العراقية السورية (خاص)

مع تصاعد وتيرة الأحداث العسكرية الجارية في سوريا، يلفظ تنظيم داعش أنفاسه الأخيرة، فالأنباء المتتابعة أكدت إلى أن التنظيم إنحصرت رقعة نفوذه العسكري، الأمر الذي بات يشكل خطراً على الحدود العراقية مع سوريا، في ظل حالة الإستنفار والإجراءات التي يطبقها الجانب العراقي لمنع محاولات داعش التسلل للعراق.

بعد محاصرة تنظيم داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقله في منطقة الباغوز السورية المتاخمة للحدود العراقية، شددت القوات الأمنية من تواجدها على الشريط الحدودي، للحد من عبور الارهابيين مرة أخرى، وزعزعة أمن المناطق الغربية، حيث أقدمت قوات سوريا الديمقراطية على تسليم اعداد كبيرة منهم الى السلطات العراقية، تصل الى أكثر من 250 عنصرا إرهابيا.

ويحاول داعش بين فترة وأخرى، فتح ثغرات للعبور إلى الجانب العراقي عن طريق الزوارق النهرية عبر نهر الفرات، إلا أن القوات العسكرية المرابطة على طول الشريط، تتصدى لهم وتكبدهم خسائر جسيمة.

ومن ضمن التعزيزات العسكرية أيضا، وضعت القوات العسكرية كاميرات حرارية متطورة لمراقبة مسلحي داعش، وتحديد المواقعِ المهمة وقصفها بواسطة الطائرات الحربية والمدفعية، وتدمير مواقع استراتيجية لهم كانوا يتحصنون بها.

بعد إستقرار إمني عمدت عليه القوات الأمنية العراقية على الحدود الرابطة مع سوريا بتواجدها المكثف لمنع مسلحي داعش من عبور أراضيها مجددا، وآخر عملياتها التمكن من عملية إستلام هذه العناصر من قبل الجانب السوري وبنجاح.





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