هيئة تحرير الشام تعدم 10 عناصر من داعش

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (وكالات)

أعدمت هيئةُ تحرير الشام التي تسيطر على محافظة إدلب السورية عشرةَ أشخاصً أكدت انتماءهم إلى تنظيمِ داعش، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وجاء ذلك رداً على تفجيرٍ انتحاري استهدف مطعماً في مدينة إدلب، وأسفرَ عن قتلِ ثمانية أفراد من هيئةِ تحرير الشام، بحسبِ المرصد.

وقال المرصد مساء السبت أن الهيئة "أعدمت عشرة مقاتلين قالت إنهم خلايا داعش كانوا اعتقلوا في أوقات سابقة، امام المطعم الذي فجر نفسه فيه عنصر يرجح أنه من التنظيم".

ونقلت شبكة إباء الاخبارية التابعة لهيئة تحرير الشام أنها "نفذت ظهر السبت حد الحرابة بحق 10 من خلايا عصابات البغدادي الخوارج، وجاء هذا بعد يوم من تفجير أحد أفراد العصابة نفسه داخل مطعم فيوجن في مدينة إدلب".

وتشهد محافظة إدلب نزاعات داخلية دامية أدت الى اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل اليه في الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، أتاح لهيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة ان تبسط سيطرتها على كامل هذه المنطقة.

اقرأ المزيد:

هكذا حفر داعش قبره بنفسه