سوريا الديمقراطية: المعركة الحاسمة غداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تتوقع قوات سوريا الديمقراطية نشوب معركة حاسمة في آخر جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق.

وأوضح مرفان قامشلو، متحدث لقوات سوريا الديمقراطية من قرية الباغوز: " إن أفراد داعش لغموا المنطقة بشكل كثيف بآلاف الألغام الموجودة على الطرقات في تلك البقعة ".

وأضاف أن الدواعش الباقين معظمهم أجانب يستخدمون الأنفاق للاختباء، ويشنون هجمات مفاجئة ضد مقاتلي القوات .

وكانت قوات سوريا الديمقراطية توغلت، السبت، في آخر جيب لداعش شرق سوريا وسط قتال شرس، من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بمحافظة دير الزور على الحدود مع العراق.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي، مصطفى بالي، أن قوات سوريا الديمقراطية تتوقع أن تنتهي معركة الباغوز قريباً. وقال إن "المعارك القوية ما زالت مستمرة منذ ليل الجمعة في الباغوز بين المقاتلين وداعش"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن تمكنت القوات الكردية من السيطرة على 6 نقاط كان يتمركز فيها داعش.

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