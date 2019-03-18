34 ألف مدني فروا من داعش منذ مطلع السنة

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (روناك شيخي)

قال كينو كبريئل الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية إن 34 ألف مدني خرجوا من مناطق الاشتباك منذ مطلع السنة خلال العمليات العسكرية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية على مسلحي تنظيم داعش في آخر مناطق احتلالهم. وأضاف كبرئيل أن أكثر من 5 آلاف مقاتل من داعش سلموا انفسهم لقوات الديمقراطية في الباغوز حيث يتحصن تنظيم داعش في آخر معاقله شرقي سوريا.

وفي التفاصيل قال المتحدث عقب مؤتمر صحفي عقده في الباغوز: "إ، هناك ما يقارب 34000 مدني خرجوا من مناطق الاشتباكات، وتم إجلاؤهم وهؤلاء كان يتم احتجازهم واستخدامهم دروعا بشرية.

مضيفا أن هناك ما يقارب 29600 من مسلحي داعش وأسرهم استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية منهم 5000 ارهابي مقاتل تم اعتقال 520 ارهابي في عمليات عسكرية خاصة نفذتها قواتنا وتم القضاء على يقارب 1037 إرهابيا خلال الشهرين الماضيين اضافة إلى الآلاف من الجرحى.

وقال كينو كبرئيل المتحدث باسم القوات الديمقراطية إن هذه حصيلة العمليات التي استغرقتها الحملة الأخيرة من عاصفة الجزيرة وهي مستمرة من 19 كانون الثاني/يناير وحتى اليوم.





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