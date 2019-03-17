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 محاولات يائسة من داعش لدعم مقاتليه في الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أصدر تنظيم داعش الإرهابي مقطعا مصورا دعا فيه ما تبقى من أفراده في الباغوز إلى الثبات والقتال حتى الموت.

ذلك الإصدار جاء كمحاولة يائسة من التنظيم لصرف النظر عن هزيمته الفادحة في الباغوز ، وبث الأمل والعزيمة في نفوس أفراده الذين اصابهم الهلع وشلتهم الغارات والقصف المكثف من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على آخر جيب يحتله في سوريا.

واظهرت المقطع المصور ثلاثة من قيادي داعش وهم يتحدثون عن استهدافهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي .

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#داعش #سوريا #أخبار عربية #الباغوز

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