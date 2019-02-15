دبي تختتم النسخة الأولى من قمة التجزئة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

انطلقت فعاليات "قمة التجزئة" بنسختها الأولى في فندق أتلانتس بدبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتعاون مع غرفة تجارة تجارة وصناعة دبي وميدان ون

بمشاركة نحو 900من كبار الشخصيات في عالم بيع التجزئة من 60 دولة ، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين ورواد التواصل الإجتماعي.

كما التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نخبة من رؤساء ومسؤولي الشركات العالمية العاملة في دبي والعالم، والمتخصصة المشاركين ضمن هذه القمة.

ورحب سمو ولي عهد دبي بضيوف القمة، وذلك بحضور سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى جانب سعادة حمد بو عميم مدير عام الغرفة، وسعادة عبيد حميد الطاير رئيس شركة ميدان

إذ تسعى القمة لجذب الماركات العالمية لحجز محالها التجارية للبيع بالتجزئة في "ميدان ون"، الذي سيكون عند اكتماله في العام 2020، من بين أكبر وأحدث مراكز التسوق على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، من حيث عدد المحال التجارية البالغ عددها 550 محلاً ذات تصاميم داخلية متنوعة تتناسب ومتطلبات مختلف الماركات العالمية وتصل تكلفته الانشائية الى ما يقارب ثمانية مليارات درهم.



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