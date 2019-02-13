خياطة تبتكر فساتين لفتيات مرضى السكري.. لكن مع سر صغير!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (little things )

لم تكن تتخيل سيدة تمتهن الخياطة في هانوفر ، ماساتشوستس ،أنها ستحظى بهذه الشهرة اليوم بعد أن تخصصت في خياطة فساتين جميلة للفتيات المصابات بداء السكري .

جولي كريستيان بدأت الخياطة فقط في السنة الماضية بعد أن أمضت سنوات كضابط شرطة.

كان حلم جولي منذ طفولتها هي أن تكون مصممة أزياء ، لهذا امتهنت الخياطة ، لكن في الصيف الماضي ، تلقت طلبًا غير متوقع من فتاة صغيرة.

تبلغ جوليا لوتر البالغة من العمر عشر سنوات ولديها النوع الأول من داء السكري.

وتتذكر جوليا: "سألتني عما إذا كان بإمكاني خياطة فستانا مخصصًا لمضخة السكري".

جولي وافقت و صنعت فستان زهري جميل مع جيب لإخفاء المضخة. وبه أيضًا ثقب على طول خط الخصر حتى تتمكن جوليا من تغذية سلك المضخة المرفق على ساقها.

يسمح فستان جوليا للفتيات بارتداء فستان دون الحاجة لارتداء شورت تحته لوضع المضخة.

بعد فترة وجيزة ، سمعت أمهات لفتيات مـصابات بالنوع الأول من داء السكري قصة نجاح جوليا. هم أيضا ، بدأن الاتصال بجولي لخياطة فساتين مخصصة لبناتهن.

مصدر الصورة : little things

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