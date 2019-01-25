حدس والدته أصاب.. شيف يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 250 ألف $

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( upi )

فازَ رجل، في ولاية كارولينا الشمالية، بجائزة يانصيب قيمتها 250 ألف دولار بفضل حدس والدته.



الشيف روبرتو ميندوزا من شارلوت، كان يعمل طاهياً لدى الرئيس الأمـريكي الأسبق باراك أوباما والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالإضافة الى العمل في جوائز الأوسكار.

وصرح الشيف بأنه اشترى تذكرة يانصيب بقيمة 500 دولار بناء على نصيحة والدته، ففاز بجائزة قيمتها 250 ألف دولار.



وعن ما سيفعله بالجائزة أوضح أنه سيستخدم هذا المال لإنهاء تشييد كافيتيريا هدفها إطعام الجياع.

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