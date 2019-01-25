زواج ملك ماليزيا من ملكة جمال موسكو.. هل انتهى بالطلاق؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام روسية عن "شروع السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا (49 عاماً)، وملكة جمال موسكو 2015 أوكسانا فويفودنيا (25 عاماً)، لإتمام معاملات طلاقهما، في حين أنهما ينتظران مولودهما الأول".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "الزوجين الذين تزوجا منذ شهرين فقط في زفاف أسطوري، لم يعلّقا على الأنباء المتداولة، التي تأتي على خلفية تعيين السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه، ملكاً جديداً لماليزيا خلفاً لمحمد الخامس، الذي تنازل عن العرش بعد عامين فقط من تربعه عليه".

ومن جهته، صرّح والد الزوجة أندري غورباتينكو لبعض وسائل الإعلام قائلاً: "أنا لا أقرأ على الإنترنت، ولو كان الخبر صحيحا، لكنت أول من يعلم".

وكان السلطان والملكة تزوجا بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وذلك بعد اعتناق الأخيرة الإسلام، وتنازل زوجها عن العرش.

مصدر الصورة: Life.ru

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