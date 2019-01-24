ملك جديد على عرش ماليزيا

أخبار الآن | كوالالمبور – ماليزيا (وكالات)

جرى تسمية سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، من ولاية باهانغ بوسط ماليزيا، ملكاً جديداً للبلاد ليحل محل سلطان محمد الخامس

الذي تنازل عن منصبه بشكل غير متوقع بعد عامين فقط من توليه العرش.

وقال مسؤول في القصر الملكي إن مجلس الحكام انتخب سلطان عبد الله، اليوم، بموجب نظام تناوب ملكي فريد من نوعه.

ومن المنتظر أن يؤدي سلطان عبد الله اليمين الدستورية آخر الشهر الحالي.

وتنازل الحاكم، البالغ من العمر 49 عاما، في السادس من يناير عن عرشه كملك خامس عشر لماليزيا، مسجلا أول تنازل في تاريخ البلاد، ومقلصا فترة ولايته التي كانت تمتد لخمس سنوات.

ولم يتم الإفصاح عن سبب هذا التنازل، لكن هذه الخطوة جاءت بعد أن تزوج من ملكة جمال روسية سابقة تبلغ من العمر 25 عاما في نوفمبر.

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