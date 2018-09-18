الأزهر يؤكد أن التحرش جرم شديد

أخبار الآن | مصر - القاهرة (رمضان المطعني)

أكدت الدكتورة إلهام شاهين من علماء الأزهر الشريف أن بيان الأزهر الصادر ضد التحرش جاء في وقت حساس ليؤكد ان هذا الجرم مرفوض رفضا تاما وأن الدين الإسلامي شدد أن انتهاك الحرمات حتى لو بالنظر فهو حرام شرعا

أكدت الدكتورة إلهام شاهين من علماء الأزهر الشريف أن بيان الأزهر الصادر ضد التحرش جاء بعد تطور الأخلاقيات وأصبح المتحرش جرئ فكان لابد من صدور بيان شديد وواضح جدا للمجتمع كله وشددت شاهين أنه يوجد أخطاء ومفاهيم مخلوطة للمجتمع متعلقة بملابس المرأة هذا أذى يصيب المجتمع فأي كانت الفتاة أو المرأة يجب أن تشعر بالأمان والمجتمع الإسلامي يجب أن تشعر المرأة فيه بالأمان بصرف النظر دينها .

أشارت إلى شاهين أن التحرش محرم شرعا فقبل أن يأمر الله المرأة بالحجاب طالب الرجل بغض بصره .

وقالت شاهين أن البيان صدر شديد اللهجة لأن الأمر وصل إلى حد القتل فمن يدافع عن زوجته فيقتل فلابد من وقفة حاسمة وقاطعة لهذا الفعل المشين .

وأضاف شاهين أن البيان حمل كافة مؤسسات المجتمع مسؤولياتها من كافة الجهات الأمنية والاجتماعية لمساندة المرأة وكذلك الإعلام من خلال برامج التوعية وحماية المرأة.

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