شاهد القبض على فتاة بتهمة التحرش بشباب في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تتعرض لبعض المارة من الذكور وتقوم بما يبدو تحرشا.

وعرض الإعلامي معتز الدمرداش عبر برنامج "آخر النهار" على محطة "النهار" المصرية مقطعا قال إنه انتشر عبر وسائل التواصل الإعلامي ووصفه بأنه "غريب بعض الشيء" وقع في منطقة رمسيس بوسط القاهرة.

وتظهر قوات الأمن في نهاية المقطع بعدما ظهرت الفتاة وهي تلمس أكثر من شاب لتلقي القبض على الفتاة.

واستضاف الدمرداش هاتفيا جانيت عبدالعليم عضو حركة أمان لمناهضة التحرش الجنسي وسألها عن تفسيرها لرؤيته "فتاة تتحرش بالناس" فكان رد عبدالعليم بقولها "هناك العديد من الظواهر الكثيرة صعبة التفسير في الشارع المصري الآن".

وأوضحت عبدالعليم أن القانون المصري لا يفرق بين الجنسين في معاقبة المتحرش، وذكرت مواد القانون التي تنص على معاقبة "كل من يتعرض للغير" وليس الذكر فقط.